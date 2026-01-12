Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Dritter bundesweiter Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention auf Bahnanlagen - Bundespolizei verstärkt Präsenz in Sachsen-Anhalt

Im Rahmen des vom 9. bis 11. Januar 2026 bundesweit durchgeführten Schwerpunkteinsatzes der Bundespolizei zur Gewaltprävention, im Bereich von Bahnanlagen, welcher bereits zum dritten Mal in dieser Form stattfand, beteiligte sich die Bundespolizei in Halle (Saale) am Samstag, den 10. Januar, mit verstärkten Kräften an den Maßnahmen. Schwerpunkt der Kontrollen lag am Hauptbahnhof Halle (Saale), entlang der Bahnstrecke Halle - Magdeburg sowie im südlichen Bereich Sachsen-Anhalts. Ziel der Aktion war es, durch Präsenz und gezielte Kontrollen die Sicherheit im Bahnverkehr zu erhöhen und gewaltpräventive Maßnahmen zu verstärken. Es wurden Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Dabei konnten zahlreiche Fahndungserfolge erzielt werden. Zudem stellten die Einsatzkräfte diverse Betrugshandlungen im Rahmen der Nutzung der Bahn fest und verfolgten diese strafprozessual. Um 16:47 Uhr kontrollierten Beamte einen 42-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Magdeburg. Hierbei kam ein Einhandmesser zum Vorschein. Diese wurde entsprechend sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Mit dem Schwerpunkteinsatz unterstreicht die Bundespolizei ihr konsequentes Vorgehen gegen Gewalt und Kriminalität im Bahnverkehr, um damit auch das Sicherheitsgefühl der Reisenden und Beschäftigten nachhaltig zu stärken.

