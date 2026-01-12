PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl - Gesuchter zahlt 837 Euro und entgeht so der Haft

Halle (Saale) (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Sonntag, den 11. Januar 2026 um 19:20 Uhr am Hauptbahnhof Halle (Saale) einen 37-jährigen Mann. Beim Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei kam heraus, dass er per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wird. Bereits im Dezember 2019 wurde der Deutsche wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtgeldstrafe von ursprünglich 7290 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 270 Tagen vom Amtsgericht Tiergarten verurteilt. Da sich der Mann aber nicht dem Strafantritt stellte, wurde im November 2025 der Haftbefehl gegen ihn erlassen. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und mit in die Dienststelle. Bei der Durchsuchung des Gesuchten wurde in seiner mitgeführten Tasche ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Dem Verurteilten war es darüber hinaus möglich, die noch ausstehende Geldsumme von 837 Euro aufzubringen. Nach Einzahlung des Geldbetrages konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Wegen des mitgeführten Messers wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

