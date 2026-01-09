PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 19-Jähriger wird gesucht - 210 Euro oder Jugendarrest

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 8. Januar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 15:45 Uhr einen jungen Mann in einer S-Bahn. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Stendal in Richtung Magdeburg. Bei dem anschließenden Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass das Amtsgericht Halle (Saale) den 19-jährigen Deutschen suchte. Bereits im Februar 2025 wurde er wegen Schulbummelei zu 210 Euro Strafe beziehungsweise zu einer Woche Dauerarrest verurteilt. Der Heranwachsende hatte der Aufforderung zum Antritt des Jugendarrestes keine Folge geleistet, auch blieben Geldeinzahlungen aus. Die Umstände wurden dem Gesuchten eröffnet und es erfolgte die Mitnahme in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Die Mutter des Jungen wurde kontaktiert. Diese war kurze Zeit später, mit dem geforderten Geldbetrag, vor Ort und konnte, nach Einzahlung der 210 Euro, ihren Sohn mit nach Hause nehmen. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend informiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

