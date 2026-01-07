Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger rastet aus - Geschädigter gesucht

Halberstadt (ots)

Am Montag, den 5. Januar 2026 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 20:01 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Regionalexpress informiert. Der relevante Zug befand sich auf der Fahrt von Magdeburg in Richtung Halberstadt. Verständigte Beamte begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig 1 am Hauptbahnhof Halberstadt und nahmen sich des Sachverhaltes sofort an. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger im Express festgestellt werden. Ein Geschädigter war nach dem Eintreffen der Polizei nicht mehr am Ereignisort anzutreffen. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Verdächtige unkooperativ, beleidigte und schlug einem Beamten mit der rechten Faust gegen die Brust. Der Deutsche musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auf dem Weg zum nahegelegenen Bundespolizeirevier sperrte er sich gegen die Maßnahme und ließ sich wiederholt fallen. Bei der Durchsuchung seiner Person zeigte er sich weiterhin unkooperativ. Er beleidigte die Bundespolizisten erneut mit ehrverletzenden Worten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,63 Promille. Im Gewahrsamsbereich schlug er seinen Kopf gewollt einmal gegen die Wand und zweimal gegen die Fensterscheiben. Verletzungen zog er sich hierbei glücklicherweise nicht zu. Zudem litt er unter erheblichen Stimmungsschwankungen. Der Mann zeigte sich weinerlich, redselig und erneut unkooperativ sowie beleidigend. Aufgrund seines Verhaltens wurde ein Rettungswagen angefordert. Der hinzugezogene Notarzt stellte weder eine Eigen- oder Fremdgefährdung bei ihm fest. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet und bittet den Geschädigten, welcher durch den 37-Jährigen in jeglicher Form beeinträchtigt worden ist, sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555) zu melden. Auch über die kosten-freie Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle werden Hinweise entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Formular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

