PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger rastet aus - Geschädigter gesucht

Halberstadt (ots)

Am Montag, den 5. Januar 2026 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 20:01 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Regionalexpress informiert. Der relevante Zug befand sich auf der Fahrt von Magdeburg in Richtung Halberstadt. Verständigte Beamte begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig 1 am Hauptbahnhof Halberstadt und nahmen sich des Sachverhaltes sofort an. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger im Express festgestellt werden. Ein Geschädigter war nach dem Eintreffen der Polizei nicht mehr am Ereignisort anzutreffen. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Verdächtige unkooperativ, beleidigte und schlug einem Beamten mit der rechten Faust gegen die Brust. Der Deutsche musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auf dem Weg zum nahegelegenen Bundespolizeirevier sperrte er sich gegen die Maßnahme und ließ sich wiederholt fallen. Bei der Durchsuchung seiner Person zeigte er sich weiterhin unkooperativ. Er beleidigte die Bundespolizisten erneut mit ehrverletzenden Worten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,63 Promille. Im Gewahrsamsbereich schlug er seinen Kopf gewollt einmal gegen die Wand und zweimal gegen die Fensterscheiben. Verletzungen zog er sich hierbei glücklicherweise nicht zu. Zudem litt er unter erheblichen Stimmungsschwankungen. Der Mann zeigte sich weinerlich, redselig und erneut unkooperativ sowie beleidigend. Aufgrund seines Verhaltens wurde ein Rettungswagen angefordert. Der hinzugezogene Notarzt stellte weder eine Eigen- oder Fremdgefährdung bei ihm fest. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet und bittet den Geschädigten, welcher durch den 37-Jährigen in jeglicher Form beeinträchtigt worden ist, sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555) zu melden. Auch über die kosten-freie Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle werden Hinweise entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Formular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Jugendliche zünden Feuerwerkskörper von Brücke auf Zugstrecke

    Coswig (Anhalt) (ots) - Am Sonntagabend, den 4. Januar 2026, meldete der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn während der Fahrt von Dessau-Roßlau nach Lutherstadt Wittenberg um 21:35 Uhr, dass sein Zug beim Passieren der Brücke an der Geschwister-Scholl-Straße in Coswig (Anhalt) direkt mit Feuerwerkskörpern beschossen worden sei. Einsatzkräfte der ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 45-Jähriger per Haftbefehl gesucht: Gefängnis und erneute Anzeige

    Weißenfels (ots) - Am Sonntag, den 4. Januar 2026 um 11:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in einer Regionalbahn von Halle/Saale nach Weißenfels einen Mann. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass der Deutsche per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wird. ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 30-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt gleich zwei Haftbefehle

    Dessau-Roßlau (ots) - Im Personentunnel des Dessauer Hauptbahnhofs kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Donnerstag, den 1. Januar 2026 einen 30-jährigen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass nach ihm gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen des Erschleichens von Leistungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren