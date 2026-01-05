Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Jugendliche zünden Feuerwerkskörper von Brücke auf Zugstrecke

Coswig (Anhalt) (ots)

Am Sonntagabend, den 4. Januar 2026, meldete der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn während der Fahrt von Dessau-Roßlau nach Lutherstadt Wittenberg um 21:35 Uhr, dass sein Zug beim Passieren der Brücke an der Geschwister-Scholl-Straße in Coswig (Anhalt) direkt mit Feuerwerkskörpern beschossen worden sei. Einsatzkräfte der Bundespolizei in Dessau verlegten daraufhin umgehend zum Einsatzort. Vor Ort trafen die Beamten zwei 15-jährige Jugendliche auf der Brücke an. Beide gaben an, dort pyrotechnische Gegenstände gezündet und geworfen zu haben. Ein weiterer beteiligter Jugendlicher war beim Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort. Die Identitäten der Angetroffenen wurden festgestellt. Bei einem der Jugendlichen wurden weitere Feuerwerkskörper sowie Betäubungsmittelutensilien aufgefunden und sichergestellt. Beide festgestellten Deutschen wurden im Anschluss an ihre jeweiligen erziehungsberechtigten Personen übergeben. Durch die Bundespolizei wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung eingeleitet.

