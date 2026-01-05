Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 45-Jähriger per Haftbefehl gesucht: Gefängnis und erneute Anzeige

Weißenfels (ots)

Am Sonntag, den 4. Januar 2026 um 11:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in einer Regionalbahn von Halle/Saale nach Weißenfels einen Mann. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass der Deutsche per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wird. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilte ihn das Amtsgerichts Magdeburg per Strafbefehl im März 2025 zu einer Geldstrafe von 1620 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen. Da sich der Verurteilte nicht dem Strafantritt stellte, erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg im Dezember 2025 den in Rede stehenden Haftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten und nahmen ihn fest. Beim Halt am Bahnhof Großkorbetha wurde der Verurteilte mit einem Dienstfahrzeug zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Halle/Saale gebracht. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden darüber hinaus Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Den haftabwendenden Betrag konnte der Mann nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Hier wird er nun die kommenden 45 Tage verbringen. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell