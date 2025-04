Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kursierende Falschmeldungen auf Social Media über den flüchtigen Dreifachmörder aus Weitefeld

Gesamten Polizeipräsidium Trier (ots)

Derzeit kursieren Falschmeldungen in Social Media für die Verbandsgemeinde Bernkastel-Wittlich, die in Zusammenhang mit dem flüchtigen Dreifachmörder aus Weitefeld stehen. Die in der Meldung zitierte Pressesprecherin "Lisa Merten" ist sowohl in dem Polizeipräsidium Trier als auch in dem Polizeipräsidium Koblenz nicht existent. Die erwähnten polizeilichen Maßnahmen, dass der Polizeihubschrauber in Suchmaßnahmen eingebunden sei, kann ebenfalls nicht bestätigt werden.

Nach wie vor, gehen wir jedem Hinweis über den mutmaßlichen Täter Alexander Meisner nach und sind dankbar für die Unterstützung aus der Bevölkerung. Wir weisen dennoch darauf hin, sich ausschließlich über zuverlässige Quellen zu informieren und solche Falschmeldungen nicht zu verbreiten.

Bei gesicherten Erkenntnissen werden wir Euch eigenständig über das Presseportal und unserem WhatsApp-Kanal unter s.rlp.de/DlaxE informieren.

