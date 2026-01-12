Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Polizeikontrolle führt zu zwei Strafanzeigen und zur Vollstreckung eines Haftbefehls - 27-Jähriger muss in Haft

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 11. Januar 2026 gegen 02:50 Uhr wurde im Hauptbahnhof Halle (Saale) ein 27-jähriger Mann von einer Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei brachte einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Potsdam hervor. Demnach wurde der Deutsche wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und davon in einem Fall in Tateinheit mit Bedrohung bereits im September 2021 durch das Amtsgericht Potsdam zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Da sich der Gesuchte auf die ergangene Strafantrittsladung nicht stellte und flüchtig ist, wurde im September 2024 der Haftbefehl erlassen. Diesen eröffneten ihm die Bundespolizisten, nahmen ihn fest und mit in die Diensträume am Hauptbahnhof Halle (Saale). Bei der Durchsuchung seiner Person und seiner mitgeführten Gegenstände wurden eine Schreckschusspistole, ein Schlagstock und Betäubungsmittel aufgefunden und eingezogen. Entsprechende Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden gefertigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er die kommenden 132 Tage seine Restfreiheitsstrafe verbüßt.

