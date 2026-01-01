Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Silvester 2025, eine Bilanz.

Gladbeck

Die Silvesternacht verlief für die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Stadt Gladbeck ruhig. Es gab kein erhöhtes Einsatzaufkommen und keine nennenswerten Zwischenfälle. Einsätze der Feuerwehr: Lediglich einige kleinere Brände mussten gelöscht werden. Dank des schnellen und professionellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnten alle Situationen problemlos bewältigt werden. Besonders hervorzuheben ist die engagierte Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck, die von ihren Gerätehäusern aus den anfallenden Einsätzen zuverlässig abgearbeitet hat. Einsätze des Rettungsdienstes: Auch im Rettungsdienst blieb es weitgehend ruhig. Lediglich zwei Einsätze standen im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Feuerwerk. Beide Fälle konnten ohne größere Komplikationen versorgt werden. Positive Bilanz: Erfreulich ist, dass es in dieser Silvesternacht zu keinerlei Übergriffen auf Einsatzkräfte kam. Dies ist ein wichtiges Zeichen für den respektvollen Umgang mit den Frauen und Männern, die sich für die Sicherheit aller einsetzen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Gladbeck danken allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und wünschen der Bevölkerung ein sicheres und gesundes neues Jahr.

