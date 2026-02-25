Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Fahrzeugbrand ruft Polizei auf den Plan

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (25.02.) rief ein brennendes Fahrzeug in der Frankfurter Straße die Polizei auf den Plan.

Kurz vor 4.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr von Anwohnern darüber informiert, dass dort ein VW Polo brennen soll. Durch die sofort hinzugezogenen Kräfte konnte der Brand zügig gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell