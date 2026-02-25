Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Weiterstadt: Sieben Tatverdächtige nach Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen in Untersuchungshaft

Darmstadt / Weiterstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Frankfurt nahmen am Montagabend (23.2.) nach zwei Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen in Arheilgen und Gräfenhausen sieben Tatverdächtige fest. Nach der Verkündung von Haftbefehlen befinden sich die Männer nun in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, auch für zahlreiche weitere Taten verantwortlich zu sein.

Die sieben Männer im Alter zwischen 19 und 41 Jahren sollen gegen 20.45 Uhr in der Virchowstraße in Arheilgen sowie gegen 21.50 Uhr in der Mittelstraße in Gräfenhausen jeweils ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen haben. Aus den Fahrzeugen sollen sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Werkzeugkoffer, unter anderem mit Schlagbohrmaschinen und Akkubohrern im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet haben. Unmittelbar nach der zweiten Tat nahmen die Zivilfahnder zunächst vier Tatverdächtige im Alter von 23, 21, 21 und 19 Jahren vorläufig fest. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei weitere Männer im Alter von 36 und 34 Jahren festgenommen. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter im Alter von 41 Jahren konnte in einem Hotel in Kelsterbach festgenommen werden.

Das zuständige Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Gruppe seit Ende 2024 für zahlreiche weitere, ähnlich gelagerte Straftaten in Südhessen, weiteren Teilen Hessens sowie in anderen Bundesländern infrage kommt. Auch in diesen Fällen sollen Handwerkerfahrzeuge von den Beschuldigten aufgebrochen worden sein. Die Ermittlungen zur konkreten Zuordnung weiterer Taten dauern an.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die sieben Festgenommenen, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, am Dienstag (24.02.) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls Haftbefehle. Anschließend wurden die Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell