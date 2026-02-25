PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt
Weiterstadt: Sieben Tatverdächtige nach Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen in Untersuchungshaft

Darmstadt / Weiterstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Frankfurt nahmen am Montagabend (23.2.) nach zwei Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen in Arheilgen und Gräfenhausen sieben Tatverdächtige fest. Nach der Verkündung von Haftbefehlen befinden sich die Männer nun in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, auch für zahlreiche weitere Taten verantwortlich zu sein.

Die sieben Männer im Alter zwischen 19 und 41 Jahren sollen gegen 20.45 Uhr in der Virchowstraße in Arheilgen sowie gegen 21.50 Uhr in der Mittelstraße in Gräfenhausen jeweils ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen haben. Aus den Fahrzeugen sollen sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Werkzeugkoffer, unter anderem mit Schlagbohrmaschinen und Akkubohrern im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet haben. Unmittelbar nach der zweiten Tat nahmen die Zivilfahnder zunächst vier Tatverdächtige im Alter von 23, 21, 21 und 19 Jahren vorläufig fest. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei weitere Männer im Alter von 36 und 34 Jahren festgenommen. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter im Alter von 41 Jahren konnte in einem Hotel in Kelsterbach festgenommen werden.

Das zuständige Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Gruppe seit Ende 2024 für zahlreiche weitere, ähnlich gelagerte Straftaten in Südhessen, weiteren Teilen Hessens sowie in anderen Bundesländern infrage kommt. Auch in diesen Fällen sollen Handwerkerfahrzeuge von den Beschuldigten aufgebrochen worden sein. Die Ermittlungen zur konkreten Zuordnung weiterer Taten dauern an.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die sieben Festgenommenen, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, am Dienstag (24.02.) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls Haftbefehle. Anschließend wurden die Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:24

    POL-DA: Kelsterbach: Hochwertige Messgeräte aus Transporter erbeutet/Polizei sucht Zeugen

    Kelsterbach (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (25.02.) geriet ein Transporter ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte hochwertige Messgeräte und Zubehör abgesehen hatten. Die Unbekannten drangen in das in der Frankfurter Straße geparkte Fahrzeug ein und entwendeten anschließend die Gegenstände. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:15

    POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim: Diebe nehmen Autospiegel ins Visier/Polizei bittet um Hinweise

    Rüsselsheim (ots) - Auf die Spiegelgläser von sieben Autos der Marken BMW, Audi und Volvo hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag (24.02.) in Bauschheim abgesehen. Die Unbekannten waren dazu unter anderem in der Dolomitenstraße, im Blumenweg und "Im Dorfband" unterwegs und montierten an den geparkten Fahrzeugen jeweils die Spiegeleinsätze der beiden Außenspiegel ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:11

    POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Michelstadt

    Michelstadt (ots) - In der Zeit zwischen Montag (23.02.), gegen 23:15 Uhr und Mittwoch (25.02.), gegen 08:00 Uhr wurde ein, in der Georg-Seip-Straße geparkter schwarzer BMW 1er offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Hinweise hierzu bitte an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren