POL-DA: Kelsterbach: Hochwertige Messgeräte aus Transporter erbeutet/Polizei sucht Zeugen
Kelsterbach (ots)
In der Nacht zum Mittwoch (25.02.) geriet ein Transporter ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte hochwertige Messgeräte und Zubehör abgesehen hatten. Die Unbekannten drangen in das in der Frankfurter Straße geparkte Fahrzeug ein und entwendeten anschließend die Gegenstände. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0 zu melden.
