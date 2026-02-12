Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 61-Jährige kollidiert mit Baumstumpf und verletzt sich leicht #polsiwi

Freudenberg- Bühl (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (11.02.2026) ist es auf der Kreuztaler Straße in Freudenberg-Bühl zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine 61-Jährige verletzte und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war die 61-jährige Cupra-Fahrerin gegen 06:00 Uhr auf der Kreuztaler Straße von Freudenberg in Richtung Oberholzklau unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Baumstumpf. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird ersten Schät-zungen nach auf ca. 20 000 Euro beziffert.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell