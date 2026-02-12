Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte waren auf leichte Beute aus - Mehrere Diebstähle aus Autos in Kreuztal #polsiwi

Kreuztal- Eichen (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (11.02.2026) ist es zu mehreren Diebstählen aus Pkw im Bereich Kreuztal- Eichen gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach durchwühlten der oder die unbekannten Täter unverschlossene Autos in den Straßen Wendenhof, Schulstraße, Eichener Straße und Hagener Straße. Handschuhfächer und Mittelkonsolen wurden geöffnet und durchwühlt. Ersten Ermittlungen nach fehlen Bargeld und persönliche Gegenstände. Der Tatzeitraum lässt sich auf 14:00 Uhr bis 07:45 Uhr eingrenzen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise unter der 02732/ 909-0.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang Fahrzeuge immer zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen, insbesondere nicht sichtbar, um keine Tatanreize zu liefern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell