Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brandgeschehen sorgt für immense Rauchentwicklung - Sieben Personen leicht verletzt #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.02.2026) ist es gegen 14:50 Uhr zu einem Brandgeschehen in einer Firma an der Siegener Straße in Buschhütten gekommen. Durch eine immense Rauchentwicklung sind sieben Personen als leicht verletzt eingestuft worden.

Ersten Ermittlungen nach fanden in der Firma zum Zeitpunkt des Brandgeschehens Sanierungsarbeiten statt. Ob die Arbeiten ursächlich für die Entstehung des Brandes sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die die Kriminalpolizei umgehend übernommen hat.

Die sieben Personen sind zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht worden.

Zum Sachschaden kann bislang keine Angabe gemacht werden.

Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes war die Siegener Straße in Buschhütten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

