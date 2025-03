Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Oldenburg

Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw

Lübeck (ots)

Am Montagabend (03.03.2024) kam es in Oldenburg / in Holstein auf einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt sechs Personen, von denen drei leicht verletzt wurden. Sowohl der Bus als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000EUR.

Gegen 22:00 Uhr erhielt die Polizei in Oldenburg Kenntnis über einen Unfall unter Beteiligung eines Linienbusses und eines Autos auf der Kreuzung Neustädter Straße / Kieler Chaussee. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr rückten ebenfalls aus.

Auf der Kreuzung war ein aus der Neustädter Straße stadteinwärts fahrender Renault Twingo mit einem Linienbus kollidiert, der aus der Bahnhofstraße vom ZOB kommend in die Kreuzung einfuhr. Der 20-jährige Fahrer des Pkw hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt missachtet, wodurch es zu dem Unfall kam. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel ausgeschaltet, sodass die angebrachten Vorfahrtszeichen galten.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 20-jährige Ostholsteiner und seine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 49-jährige Busfahrer aus Kiel erlitt durch den Aufprall ebenfalls leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Unfallbeteiligten zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die drei Fahrgäste des Linienbusses blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der starken Beschädigungen liefen Betriebsstoffe aus, die die Feuerwehr aufnahm. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 20.000EUR.

Gegen den 20-jährigen Ostholsteiner leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Missachtung der Vorfahrt ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell