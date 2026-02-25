Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Rauschgiftfahnder durchsuchen Wohnungen - Kokain, Marihuana und Haschisch beschlagnahmt

Odenwaldkreis (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Fahnder des Erbacher Rauschgiftkommissariats K 34 am Dienstag (24.02.) in Michelstadt, Erbach, Bad König und Oberzent die Räumlichkeiten von drei Männern und einer Frau. Die Durchsuchungsbeschlüsse wurde zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt richterlich erwirkt.

In der Wohnnung eines 43 Jahre alten Mannes aus Michelstadt fanden die Beamten hierbei eine Kleinstmenge Kokain, Marihuana, eine Schreckschusswaffe, ein Luftgewehr sowie mehrere Messer und Schwerter. In den Räumen einer 37 Jahre alten Frau in Erbach wurden 30 Ecstasy-Pillen, rund 35 Gramm Amphetamin und ein Schlagring beschlagnahmt. Bei einem 15 Jahre alten Jugendlichen in Bad König entdeckten die Ordnungshüter etwa 40 Gramm Marihuana und wenige Gramm Haschisch und bei einem 25-Jährigen in Oberzent eine kleine Menge Kokain und etwa 20 Gramm Haschisch.

Alle vier Personen werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell