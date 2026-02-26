Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Kosmetik im Wert von rund 1300 Euro gestohlen/Polizei nimmt zwei Frauen fest

Wald-Michelbach (ots)

Beim Diebstahl von Kosmetikartikeln im Gesamtwert von circa 1300 sind am Mittwoch (25.02.) zwei Frauen im Alter von 23 und 28 Jahren in einem Drogeriemarkt in der Ludwigstraße ertappt worden.

Eine aufmerksame Zeugin konnte die Tatverdächtigen verfolgen, bis eine alarmierte Polizeistreife sie vorläufig festnahm. Auf der Wache mussten sie eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Die beiden Frauen werden wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt und werden sich nun strafrechtlich wegen Ladendiebstahls zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell