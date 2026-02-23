Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier Verletzte nach Autounfall auf der B111 bei Gützkow

Gützkow (ots)

Heute Mittag (23. Februar 2026, ca. 13 Uhr) kam es auf der B111, kurz hinter dem Ortsausgang Gützkow in Richtung Autobahn 20, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW frontal kollidierten und vier Personen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die 24-jährige Fahrerin eines Nissan die B111 von der A20 kommend in Richtung Gützkow. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn, fuhr in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 60-jährigen Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen sowie zwei Mitfahrer im Nissan im Alter von 22 und 24 Jahren leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme der Polizei und der Rettungs- sowie Bergungsmaßnahmen kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen auf der B111.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell