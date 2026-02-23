Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Einbruch in Bibliothek

Demmin (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr hat ein Alarm in der Pfarrer-Wessels-Straße in Demmin zunächst einen Sicherheitsdienst und dann die Polizei zum Einsatz gebracht.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort mit einem zerstörten Fenster, das zum Innenraum der Bibliothek führt, geht die Polizei von einem versuchten Einbruch aus. Nach aktueller Kenntnis wurde nichts gestohlen. Somit bleibt ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Spuren wurden vor Ort gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen hat oder Geräusche und Personen zum Tatzeitpunkt am Tatort gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei Demmin unter 03998 / 254224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

