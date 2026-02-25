POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Eigentümer von E-Scooter
Darmstadt (ots)
Die Polizei sucht nach einer Kontrolle am 17. Januar nach dem Eigentümer eines schwarzen E-Scooters der Marke "iWheels" (Modell D8 Pro E). Eine Streife des 1. Polizeireviers kontrollierte am Willy-Brandt-Platz einen 26 Jahre alten Mann, der den Roller bei sich hatte. Während der Kontrolle entstand aufgrund der Gesamtumstände bei ihnen der Verdacht, dass es sich bei dem Mann nicht um den rechtmäßigen Besitzer handeln könnte, weshalb es von der Polizei sichergestellt wurde. Diese sucht nun den tatsächlichen Besitzer des E-Scooters. Zeugen, die den Roller wiedererkennen oder Hinweise auf den möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.
