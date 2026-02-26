Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Bewohner überraschen Einbrecher

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Wohnhaus in der Westendstraße geriet am Mittwochabend (25.02.), gegen 19.10 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter wollten über die Terrasse in die Räumlichkeiten eindringen, wurden dort aber von den Bewohnern des Hauses überrascht. Die Unbekannten suchten daraufhin sofort das Weite und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die beiden Flüchtigen sind 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und trugen helle Jacken und Hoodies.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu

