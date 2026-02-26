Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 14-Jähriger wieder da/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rüsselsheim (ots)

Der seit Dienstagabend (24.02.) vermisste 14-Jährige aus Rüsselsheim ist wohlbehalten von Angehörigen wieder angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des Jugendlichen zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell