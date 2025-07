Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung im Waldkindergarten - Unbekannte beschädigen Inventar

Bad Münder (ots)

Zwischen Donnerstag (17.07.2025) gegen 17:00 Uhr und Dienstag (22.07.2025) gegen 14:00 Uhr kam es am Waldkindergarten, An der Ziegenbuche, in Bad Münder zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Wippe, Bänke, Vogelhäuser sowie eine Fenstervorrichtung an einem Bauwagen. Zudem wurden an einem Ofen mehrere Kinderhandschuhe entzündet.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell