Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (25. Februar) kam es kurz vor 15 Uhr auf der L539 in Biggen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war an einer Ampel mit seinem PKW auf das vorausfahrende Auto eines 60-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

