Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall nach Wildwechsel

Wenden (ots)

Ein Wildwechsel hat auf der L512 im Bereich Löffelberg am Montag (23. Februar) zu einem Verkehrsunfall geführt. Als eine 34-jährige Autofahrerin gegen 7:40 Uhr nach eigenen Angaben wegen querendem Rehwild ihr Fahrzeug abbremsen musste, fuhr ihr eine 39-Jährige mit ihrem PKW auf. Durch den Zusammenstoß wurde ein 4-Jähriger im Fahrzeug der Vorausfahrenden leicht verletzt. Die Schäden an den Autos wurden insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell