Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus unverschlossenem Auto

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (20. Februar) gegen 16:20 Uhr einen Rucksack vom Beifahrersitz eines Peugeot in der "Westfälischen Straße" entwendet. Bei dem PKW handelte es sich um ein Fahrzeug zur Medikamentenlieferung. Der Fahrer war im Verlauf einer Apothekenanlieferung nur kurz abgelenkt, als sich die Täter Zutritt zum unverschlossenen Auto verschafften. In dem Rucksack befand sich eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld und diversen Ausweispapieren sowie einer Bankkarte. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

