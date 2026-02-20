PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kurz vor Mittag bereits alkoholisiert

Lennestadt (ots)

Der 26-jährige Fahrer eines Kleintransporters musste am Donnerstag (19. Februar) Polizeibeamte zur Wache nach Altenhundem begleiten. Die Beamten hatten die Entnahme einer Blutprobe veranlasst, nachdem sie den Mann gegen 11:30 Uhr auf einem Firmengelände an der Straße "Buchenseifen" in Kirchveischede mit seinem Fahrzeug antrafen. Vorangegangen waren Mitteilungen von Verkehrsteilnehmern, denen das Fahrzeug auf der B55 zwischen Griesemert und Kirchveischede aufgrund der Fahrweise aufgefallen war. Als die Beamten den Mann kontrollierten, ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung, welche durch einen Atemalkoholtest vor Ort untermauert wurden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

