Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt in Möllmicke auf

Wenden (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer fiel am frühen Freitagmorgen (20. Februar) während einer Kontrolle auf der "Schubertstraße" auf. Der Mann war den Polizeibeamten gegen 4 Uhr aufgrund seiner Fahrweise bereits in Gerlingen aufgefallen. Den Anhaltesignalen der Ordnungshüter kam der 37-Jährige allerdings erst in Möllmicke nach. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers hindeuteten. Die Beamten brachten ihn daher zur Polizeiwache und veranlassten eine Blutprobenentnahme. Den Führerschein des Mannes konnten sie nicht sicherstellen - die Fahrerlaubnis war ihm nach derzeitigem Kenntnisstand bereits im Jahr 2024 entzogen worden.

