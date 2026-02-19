Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Lennestadt-Germaniahütte (ots)

Am 19.02.2026 um 16:10 Uhr befuhr ein 28jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford Transit die B 239 Richtung Grevenbrück. Ein 36jähriger Pkw-Fahrer eines Pkw BMW fuhr in entgegengesetzter Richtung. Im Ortsteil Germaniahütte geriet dieser aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und mittels Rettungswagen dem KH Olpe zugeführt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Die eingesetzte Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

