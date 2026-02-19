PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Lennestadt-Germaniahütte (ots)

Am 19.02.2026 um 16:10 Uhr befuhr ein 28jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford Transit die B 239 Richtung Grevenbrück. Ein 36jähriger Pkw-Fahrer eines Pkw BMW fuhr in entgegengesetzter Richtung. Im Ortsteil Germaniahütte geriet dieser aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und mittels Rettungswagen dem KH Olpe zugeführt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Die eingesetzte Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
$user.getFirstName()
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:55

    POL-OE: Verkehrsunfall in Altenhundem

    Lennestadt (ots) - Am heutigen Donnerstag (19. Februar) kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Altenhundem. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 64-Jähriger mit seinem Auto aus der Straße "Auf der Ennest" in die "Hagener Straße" eingebogen und dort mit dem LKW eines 39-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der Autofahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:40

    POL-OE: Einbruch am Sportplatz in Maumke

    Lennestadt (ots) - Zwischen Freitagabend und Mittwochnachmittag (13.-18. Februar) sind unbekannte Täter in den Bälle-Raum und einen Geräteschuppen am Sportplatz im "Hallenweg" eingebrochen. Nach Angaben des Vereins fehlten keine Gegenstände aus den Räumlichkeiten. Der Sachschaden - ein eingeschlagenes Fenster und eine Beschädigung an der Schuppentür - dürfte hingegen im mittleren dreistelligen Eurobereich liegen. ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:39

    POL-OE: Einbruch in Attendorn

    Attendorn (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag- und Mittwochmorgen (13.-18. Februar) in ein Einfamilienhaus an der "Kölner Straße" eingebrochen. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten sie in die Innenräume und durchsuchten diese nach möglicher Tatbeute. Ob die Täter den Tatort mit Beute verlassen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren