POL-OE: Einbruch in Attendorn

Olpe (ots) - Am späten Mittwochabend (18.Februar) kam es zu einem Verkehrsunfall im "Rhoder Weg". Gegen 22:15 Uhr war ein Motorrad von der Straße abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Kawasaki von einem 42-Jährigen geführt. Dieser blieb ebenso unverletzt, wie sein 21-jähriger Sozius. Allerdings stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme einige Verstöße fest. Zunächst bemerkten sie Anzeichen auf eine Alkoholisierung des ...

