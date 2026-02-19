POL-OE: Einbruch in Attendorn
Attendorn (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Freitag- und Mittwochmorgen (13.-18. Februar) in ein Einfamilienhaus an der "Kölner Straße" eingebrochen. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten sie in die Innenräume und durchsuchten diese nach möglicher Tatbeute. Ob die Täter den Tatort mit Beute verlassen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
