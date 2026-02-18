Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Größtenteils friedliche Karnevalsfeiern im Kreis Olpe

Kreis Olpe (ots)

Mit dem "Aschermittwoch" geht die Karnevalssession 2025/26 zu Ende: Die Kreispolizeibehörde Olpe zieht heute (18. Februar) eine Bilanz der Karnevalstage. Wie in jedem Jahr feierten die Jecken im Kreis ihre fünfte Jahreszeit beginnend mit dem Altweiberumzug in Drolshagen am 12. Februar. Größere Umzüge gingen auch am Rosenmontag unter anderem in Wenden-Schönau und Lennestadt-Saalhausen an den Start. Trotz Schnee- und Regenwetter feierten die Närrinnen und Narren fröhlich. Kreisweit gab es am Rosenmontag vereinzelte Einsätze und Anzeigenaufnahmen. Diese standen jedoch nicht direkt mit den Umzügen in Verbindung, sondern ergaben sich zumeist erst im Anschluss im Zusammenhang mit diversen Party-Locations in den Orten.

Am Veilchendienstag verliefen die Umzüge in Lennestadt-Grevenbrück und Attendorn ebenfalls weitestgehend ohne Zwischenfälle.

Insgesamt nahm die Polizei im Zusammenhang mit Karneval zwischen Altweiber und Veilchendienstag kreisweit vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf und sprach vier Platzverweise aus. In Attendorn kamen zwei Männer den jeweiligen Platzverweisen nicht nach und mussten daher zur Durchsetzung in Gewahrsam genommen werden. Außerdem fertigten die Beamten gegen beide eine Strafanzeige wegen Widerstandes.

