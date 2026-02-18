Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 13-Jähriger mit entwendetem Streufahrzeug unterwegs

Olpe (ots)

Am Dienstag (17. Februar) nahmen Polizeibeamte in Olpe gegen Mittag eine Anzeige wegen des Diebstahls eines Winterdienst-Traktors auf. Das Fahrzeug der Marke "Deutz-Fahr" wurde von einem Firmenparkplatz an der Straße "Im Dohm" entwendet. Nur kurze Zeit nach der Anzeigenaufnahme hatte der Geschädigte selbst den Traktor im "Johann-Bergmann-Weg" angetroffen und die Polizei hinzugerufen. Auf dem Fahrersitz befand sich ein 13-Jähriger, der auch einräumte, das Fahrzeug entwendet zu haben. Der Junge wurde anschließend in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben und der Traktor gelangte postwendend zurück in die Hände des Geschädigten. Die Schäden, die an dem Streufahrzeug durch die widerrechtliche Nutzung verursacht wurden, dürften nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen.

