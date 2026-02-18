PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 13-Jähriger mit entwendetem Streufahrzeug unterwegs

Olpe (ots)

Am Dienstag (17. Februar) nahmen Polizeibeamte in Olpe gegen Mittag eine Anzeige wegen des Diebstahls eines Winterdienst-Traktors auf. Das Fahrzeug der Marke "Deutz-Fahr" wurde von einem Firmenparkplatz an der Straße "Im Dohm" entwendet. Nur kurze Zeit nach der Anzeigenaufnahme hatte der Geschädigte selbst den Traktor im "Johann-Bergmann-Weg" angetroffen und die Polizei hinzugerufen. Auf dem Fahrersitz befand sich ein 13-Jähriger, der auch einräumte, das Fahrzeug entwendet zu haben. Der Junge wurde anschließend in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben und der Traktor gelangte postwendend zurück in die Hände des Geschädigten. Die Schäden, die an dem Streufahrzeug durch die widerrechtliche Nutzung verursacht wurden, dürften nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 07:52

    POL-OE: Autofahrer vom eigenen Auto überrollt

    Lennestadt (ots) - Ein 71-Jähriger wurde bei einem Alleinunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Bilstein und Benolpe schwer verletzt. Der Mann hatte am Montag (16. Februar) gegen 10:15 Uhr die winterglatte Straße bergauf aus Richtung Bilstein befahren. Um die Glätte auf der Straße zu prüfen, hielt er an und stieg aus seinem Auto aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Fahrer jedoch vor dem Aussteigen den PKW ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 07:51

    POL-OE: Einbruchsversuch in Garage

    Wenden (ots) - Am Samstag (14. Februar) wurde ein Einbruchsversuch in eine Garage an der "Regina-Quast-Straße" in Hünsborn festgestellt. Unbekannte hatten das Zylinderschloss der Seitentür beschädigt. Aus der Garage wurden offensichtlich keine Gegenstände entwendet. Die Geschädigten konnten den Tatzeitraum nicht genau eingrenzen. Dieser dürfte jedoch nicht länger als zwei Wochen zurückliegen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:15

    POL-OE: 40-Jähriger unter Alkoholeinfluss am Steuer

    Wenden (ots) - Am Freitag, 13. Februar, meldete ein Zeuge gegen 19.50 Uhr ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der L512. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte das entsprechende Fahrzeug im Rundweg in Hillmicke antreffen. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der 40-jährige Fahrer des Wagens unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein Atemalkohltest verlief positiv und untermauerte den bestehenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren