POL-OE: Einbruchsversuch in Garage
Wenden (ots)
Am Samstag (14. Februar) wurde ein Einbruchsversuch in eine Garage an der "Regina-Quast-Straße" in Hünsborn festgestellt. Unbekannte hatten das Zylinderschloss der Seitentür beschädigt. Aus der Garage wurden offensichtlich keine Gegenstände entwendet. Die Geschädigten konnten den Tatzeitraum nicht genau eingrenzen. Dieser dürfte jedoch nicht länger als zwei Wochen zurückliegen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
