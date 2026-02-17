POL-OE: Einbruchsversuch in Garage

Attendorn (ots) - Beamte der Polizeiwache Attendorn erhielten am Donnerstagabend (12. Februar) gegen 22:30 Uhr den Auftrag, zur "Heinrich-Kaiser-Straße" zu fahren. Dort war kurz zuvor ein PKW mit einem Metallzaun und einer Mauer kollidiert. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch mit seinem Fahrzeug vom Unfallort entfernt. Noch während der Anfahrt erhielten die Polizeibeamten Kenntnis von einem weiteren Unfall in der ...

mehr