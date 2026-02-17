PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Garage

Wenden (ots)

Am Samstag (14. Februar) wurde ein Einbruchsversuch in eine Garage an der "Regina-Quast-Straße" in Hünsborn festgestellt. Unbekannte hatten das Zylinderschloss der Seitentür beschädigt. Aus der Garage wurden offensichtlich keine Gegenstände entwendet. Die Geschädigten konnten den Tatzeitraum nicht genau eingrenzen. Dieser dürfte jedoch nicht länger als zwei Wochen zurückliegen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
