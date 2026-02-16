Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 40-Jähriger unter Alkoholeinfluss am Steuer

Wenden (ots)

Am Freitag, 13. Februar, meldete ein Zeuge gegen 19.50 Uhr ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der L512. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte das entsprechende Fahrzeug im Rundweg in Hillmicke antreffen. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der 40-jährige Fahrer des Wagens unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein Atemalkohltest verlief positiv und untermauerte den bestehenden Verdacht. Der 40-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo die Entnahme einer Blutprobe durch die Beamten veranlasst wurde. Eine entsprechende Strafanzeige fertigten die Polizeibeamten ebenfalls.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell