POL-OE: Diebstahl aus PKW in Grevenbrück
Lennestadt (ots)
Unbekannte haben am Dienstag (17. Februar) zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr die Seitenscheibe eines Cupra Formentor im "Brennerweg" eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld und diversen Ausweisdokumenten entwendet. Der Schaden liegt mindestens im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
