POL-MTK: Geldkassette von Einbrechern entwendet +++ Entwendung von Hausstand inklusiver Pfandflaschen +++ Einbrecher zerstören Rollladen +++ Spendenbox aus Kiosk widerrechtlich entfernt

Hofheim (ots)

1.Geldkassette von Einbrechern entwendet, Kelkheim (Taunus), Philipp-Kremer-Straße, Dienstag, 06.01.2026, 16:15 Uhr, bis Mittwoch, 07.01.2026, 06:13 Uhr

(ms)Zwischen Dienstag und Mittwoch verschafften sich Einbrecher unberechtigten Zugang zu einer Wohnung. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 16:15 Uhr und 06:13 Uhr das Küchenfenster eines Mehrfamilienhauses in der Philipp-Kremer-Straße gewaltsam auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und eine hochwertige Geldkassette samt Inhalt entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,00 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 bei der Polizeistation Kelkheim zu melden.

2.Entwendung von Hausstand inklusiver Pfandflaschen, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Freitag, 02.01.2026, 14:00 Uhr, bis Montag, 05.01.2026, 21:00 Uhr

(ms)Zwischen Freitag, den 02.01.2026, und Montag, den 05.01.2025, sind Einbrecher in Flörsheim eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten zwischen Freitag und Montag auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kapellenstraße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und Bargeld, ein Staubsauger, ein mobiler Herd, ein Fernsehgerät sowie ein Sack mit Pfandflaschen entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 bei der Polizeistation Flörsheim zu melden.

3.Einbrecher zerstören Rollladen,

Flörsheim am Main, Rudolf-Diesel-Straße, Montag, 05.01.2026, 23:53 Uhr, bis Dienstag, 06.01.2026, 05:00 Uhr

(ms)In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Flörsheim einzusteigen. Die unbekannten Täter gelangten zwischen 23:53 Uhr und 05:00 Uhr auf das Grundstück der Doppelhaushälfte in der Rudolf-Diesel-Straße und beschädigten den Rollladen der Terrassentür. Aus unbekannten Gründen flüchtete der unbekannte Täter, jedoch ohne in das Objekt eingestiegen zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200,00 Euro. Die zuständigen Ermittler der Polizeistation Flörsheim nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

4.Spendenbox aus Kiosk widerrechtlich entfernt, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Mittwoch, 07.01.2026, 02:25 Uhr bis 02:26 Uhr

(ms)In den frühen Mittwochsmorgenstunden waren Einbrecher in Bad Soden zugange. Gegen 02:25 Uhr hebelten die Unbekannten das Fenster des Kioskes in der Straße "Am Bahnhof" gewaltsam auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und eine Spendenbox entwendet. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden. Dieser sei männlich, habe eine Größe zwischen 1,75m bis 1,85m, trug schwarze Bekleidung und schwarze Schuhe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700,00 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

