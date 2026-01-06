PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch bei der Stadt Hattersheim +++ Einbruch in Bürogebäude +++ Taschendiebstahl aus Jacke +++ Diebe öffnen Pkw und entwenden Inhalte

Hofheim (ots)

1.Einbruch bei der Stadt Hattersheim,

Hattersheim am Main, Sarceller Straße, Montag, 22.12.2025, 16:00 Uhr, bis Montag, 05.01.2026, 07:00 Uhr,

(ms) Zwischen Montag, dem 22.12.2025, und Montag, dem 05.01.2026, versuchten Unbekannte in ein Gebäude der Stadt Hattersheim in der Sarceller Straße einzusteigen. In dem Zeitraum von zwei Wochen gelangten die Täter über das Baugerüst zum Fenster im zweiten Obergeschoss des "Alten Posthofs" und beschädigten dieses mit körperlicher Gewalt. Die angrenzenden Räumlichkeiten wurden durchsucht, jedoch sei es zu keiner Entwendung gekommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Die zuständigen Ermittler der Polizei Hofheim nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2.Einbruch in Bürogebäude,

Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 23.12.2025, 16:00 Uhr, bis Montag, 05.01.2026, 11:05 Uhr,

(ms) Zwischen Dienstag, dem 23.12.2025, und Montag, dem 05.01.2026, versuchten Unbekannte in ein Bürogebäude in Eschborn einzusteigen. In dem Zeitraum von über zwei Wochen beschädigten die Täter in der Hauptstraße den Schließzylinder und das digitale Zahlenschloss der Tür. Aus unbekannten Gründen flüchtete der unbekannte Täter jedoch ohne in das Objekt eingestiegen zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400,00 Euro. Die zuständigen Ermittler der Polizei Eschborn nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3.Taschendiebstahl aus Jacke,

Sulzbach (Taunus), Am Main-Taunus-Zentrum, Montag, 05.01.2026, 15:20 Uhr,

(ms)Am Montagnachmittag entwendete ein Unbekannter in einem Bekleidungsgeschäft im Main-Taunus-Zentrum die Geldbörse aus der Jackentasche eines Kunden. Am 05.01.2025, um 15:20 Uhr, entnahm der unbekannte Täter das Portmonee aus der linken Jackentasche. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

4.Diebe öffnen Pkw und entwenden Inhalte, Bad Soden am Taunus, Donnerstag, 01.01.2026, 03:00 Uhr bis Montag, 05.01.2026, 09:30 Uhr,

(ms)Unbekannte Täter entwendeten von Donnerstag, den 01.01.2026, bis Montag, den 05.01.2026, aus mehreren Fahrzeugen in Bad Soden am Taunus die Fahrzeuginhalte. Sowohl in der Straße "Zum Quellenpark" als auch in der Falkenstraße wurde ein Opel und ein Jaguar widerrechtlich geöffnet. Als die jeweiligen Besitzer zu ihren Pkw zurückkehrten, mussten diese feststellen, dass Unbekannte aus den Kfz mehrere Gegenstände, darunter ein Laptop und mehrere Kleidungsstücke, entnommen haben. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

