POL-MTK: Verkehrsunfall mit Streifenwagen +++ Damenrad gestohlen +++ Reifen zerstochen +++ Seat Leon beschädigt +++ Trunkenheitsfahrt +++

Hofheim (ots)

Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Unfallort: 65795 Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße / Niedeckerstraße

Unfallzeitpunkt: Freitag, 02.01.2026, gegen 15:00 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Streifenwagen beteiligt war. Der Streifenwagen war mit Sondersignalen auf der Mainzer Landstraße unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam, das die L3011 befuhr und die Mainzer Landstraße kreuzen wollte.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Vorfall wurden die beiden Insassen des Streifenwagens leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Die genaueren Unfallumstände sind Gegenstand der Ermittlungen, welche vom Regionalen Verkehrsdienst Main-Taunus geführt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192-2079-0 zu melden.

Diebstahl von Damenrad

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Dornröschenweg

Tatzeit: zwischen Donnerstag, 27.11.2025, 00:00 Uhr und Mittwoch, 31.12.2025, 14:00 Uhr

Ein unbekannter Täter näherte sich einem Einfamilienhaus im Dornröschenweg. Dort öffnete er vermutlich das unverschlossene Garagentor und entwendete ein Damenfahrrad sowie einen Fahrradhelm aus der Garage. Nach der Tat schloss der Täter das Garagentor wieder und flüchtete in unbekannte Richtung. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den Täter vor. Daher bittet die Polizeistation Hofheim Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192-2079-0 zu melden.

Vier Reifen zerstochen

Tatort: 65760 Eschborn, Berliner Straße

Tatzeit: zwischen Mittwoch, 31.12.2025, 10:30 Uhr und Freitag, 02.01.2026, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten den vorderen rechten sowie die beiden hinteren Reifen eines weißen Kia Sportage mit unbekanntem Tatmittel. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Berliner Straße in Eschborn abgestellt. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06196-9695-0 zu melden.

Parkender Seat Leon durch Unfallflucht beschädigt

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße

Tatzeit: zwischen Donnerstag, 01.01.2026, 19:00 Uhr und Freitag, 02.01.2026, 12:00 Uhr

Ein roter Seat Leon war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Friedrich-Ebert-Straße in Hochheim abgestellt, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den parkenden Wagen touchierte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Regionale Verkehrsdienst Main-Taunus ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192-2079-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrt

Tatort: 65760 Eschborn, Berliner Straße

Tatzeit: Samstag, 03.01.2026, 01:10 Uhr

Im Rahmen der Streife wurde ein Audi A3 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 37-jährigen Fahrer aus Eschborn konnte ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließender Alkoholtest ergab eine Beeinflussung von 0,76 Promille, sodass er zum Zwecke weiterer Maßnahmen zur Polizeistation Eschborn gebracht wurde.

Pressemeldung gefertigt von Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

