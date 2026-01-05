PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus +++ Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus +++ Mülltonne mit Pyrotechnik zerstört +++ Zusammenstoß mit mehreren Verletzten

Hofheim (ots)

1.Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus,

Hofheim am Taunus, Wallau, Steingasse, festgestellt am: Freitag, 02.01.2025, 14:15 Uhr,

(ms)In einem unbekannten Zeitraum bis Freitag, den 02.01.2026, 14:15 Uhr, versuchte ein Einbrecher in ein Wohnhaus im Hofheimer Stadtteil Wallau einzusteigen. Es wurde die Fensterscheibe der Kellergeschosswohnung in der Steingasse eingeschlagen. Aus unbekannten Gründen flüchtete der unbekannte Täter, jedoch ohne in das Objekt eingestiegen zu sein.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Main-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2.Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus,

Eschborn, Am Stadtpfad, Sonntag, 04.01.2026, 13:16 Uhr,

(ms)Am Sonntagmittag versuchte ein Einbrecher in den Kellerraum eines Wohnhauses im Eschborner Stadtgebiet einzubrechen. Der unbekannte Täter gelangte um 13:16 Uhr auf unbekannte Weise in das Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Straße Am Stadtpfad und versuchte mit körperlicher Kraft in das Kellerabteil zu gelangen. Jedoch hielt die Kellertür, welche mit einem Vorhängeschloss gesichert war, stand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Main-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3.Mülltonne mit Pyrotechnik zerstört,

Hofheim-Marxheim, Klarastraße, Mittwoch, 31.12.2025, 12:00 Uhr bis Freitag, 02.01.2026, 06:30 Uhr,

(fh)In der vergangenen Woche zerstörten Unbekannte in Marxheim mithilfe von Feuerwerkskörpern eine Mülltonne. Zwischen Mittwoch und Freitag zündeten die Täter in der Klarastraße Feuerwerkskörper an und ließen diese in einer Mülltonne explodieren. Durch die Wucht der Explosion wurde diese in zwei Teile gerissen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zu den Verursachern und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

4.Zusammenstoß mit mehreren Verletzten,

Flörsheim/Rüsselsheim, Bundesstraße 519, "Opel-Brücke", Sonntag, 04.01.2025, 12:30 Uhr,

(fh)Am Sonntagmittag ereignete sich auf der "Opel-Brücke zwischen Flörsheim und Rüsselsheim ein Frontalzusammenstoß, bei dem insgesamt fünf Menschen verletzt wurden. Ersten Ermittlungen nach befuhr ein 47-Jähriger gegen 12:30 Uhr in einem Audi die Hochheimer Straße aus Richtung Flörsheim in Richtung Hochheim und bog dann auf die Opelbrücke (B 519) in Richtung Rüsselsheim auf. In der Kurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Skoda einer 38-Jährigen zusammenstieß. In ihrem Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen, darunter zwei Kinder. Alle Insassen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell