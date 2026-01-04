PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Angebranntes Kochgut in Seniorenresidenz +++ Diebstahl aus Seniorenzentrum

Hofheim (ots)

1. Angebranntes Kochgut in Seniorenresidenz,

65719 Hofheim am Taunus, Lorsbacher Straße, Sonntag, 04.01.2026, 00:12 Uhr

(hi) Am frühen Sonntag morgen löste angebranntes Kochgut einen gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei aus. Gegen 00:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Main-Taunus-Kreises ein Brand in einer Seniorenresidenz in der Lorsbacher Straße gemeldet. Die eingesetzten Rettungskräfte konnten eine Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss feststellen. Wie sich später rausstellte, war angebranntes Kochgut ursächlich für die Rauchentwicklung. Zu einem Brand kam es glücklicherweise nicht. Verletzt wurde niemand.

2. Diebstahl aus Seniorenzentrum,

65795 Hattersheim am Main, Im Mühlenviertel, Von Mittwoch, 24.12.2025 bis Samstag, 03.01.2026, 12:30 Uhr

(hi) In den vergangenen Tagen hatten es Diebe auf das Bargeld einer Bewohnerin eines Altenwohnheimes abgesehen. Zwischen Heiligabend und dem 03.01.2026 machten sich bislang unbekannte Langfinger an der Geldbörse einer Seniorin zu schaffen und entwendeten hieraus das Bargeld. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte an die dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim, unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell