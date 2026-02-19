PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch am Sportplatz in Maumke

Lennestadt (ots)

Zwischen Freitagabend und Mittwochnachmittag (13.-18. Februar) sind unbekannte Täter in den Bälle-Raum und einen Geräteschuppen am Sportplatz im "Hallenweg" eingebrochen. Nach Angaben des Vereins fehlten keine Gegenstände aus den Räumlichkeiten. Der Sachschaden - ein eingeschlagenes Fenster und eine Beschädigung an der Schuppentür - dürfte hingegen im mittleren dreistelligen Eurobereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 09:39

    POL-OE: Einbruch in Attendorn

    Attendorn (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag- und Mittwochmorgen (13.-18. Februar) in ein Einfamilienhaus an der "Kölner Straße" eingebrochen. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten sie in die Innenräume und durchsuchten diese nach möglicher Tatbeute. Ob die Täter den Tatort mit Beute verlassen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:38

    POL-OE: Motorradunfall mit Folgen

    Olpe (ots) - Am späten Mittwochabend (18.Februar) kam es zu einem Verkehrsunfall im "Rhoder Weg". Gegen 22:15 Uhr war ein Motorrad von der Straße abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Kawasaki von einem 42-Jährigen geführt. Dieser blieb ebenso unverletzt, wie sein 21-jähriger Sozius. Allerdings stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme einige Verstöße fest. Zunächst bemerkten sie Anzeichen auf eine Alkoholisierung des ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:31

    POL-OE: Größtenteils friedliche Karnevalsfeiern im Kreis Olpe

    Kreis Olpe (ots) - Mit dem "Aschermittwoch" geht die Karnevalssession 2025/26 zu Ende: Die Kreispolizeibehörde Olpe zieht heute (18. Februar) eine Bilanz der Karnevalstage. Wie in jedem Jahr feierten die Jecken im Kreis ihre fünfte Jahreszeit beginnend mit dem Altweiberumzug in Drolshagen am 12. Februar. Größere Umzüge gingen auch am Rosenmontag unter anderem in Wenden-Schönau und Lennestadt-Saalhausen an den Start. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren