POL-OE: Einbruch am Sportplatz in Maumke
Lennestadt (ots)
Zwischen Freitagabend und Mittwochnachmittag (13.-18. Februar) sind unbekannte Täter in den Bälle-Raum und einen Geräteschuppen am Sportplatz im "Hallenweg" eingebrochen. Nach Angaben des Vereins fehlten keine Gegenstände aus den Räumlichkeiten. Der Sachschaden - ein eingeschlagenes Fenster und eine Beschädigung an der Schuppentür - dürfte hingegen im mittleren dreistelligen Eurobereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
