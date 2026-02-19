Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Am heutigen Donnerstag (19. Februar) kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Altenhundem. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 64-Jähriger mit seinem Auto aus der Straße "Auf der Ennest" in die "Hagener Straße" eingebogen und dort mit dem LKW eines 39-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der Autofahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An Auto und LKW entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Straße war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

