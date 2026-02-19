PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrten, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich, Binsfeld, Wittlich-Wengerohr (ots)

Am 18.02.2026 gegen 23:35 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 38-jährigen Fahrer eines E-Scooters aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher auf dem Maare-Mosel-Radweg in Wittlich, zwischen dem ZOB und der Röntgenstraße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei diesem eine alkohol- und drogenbedingte Beeinflussung festgestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am 19.02.2026 gegen 00:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 56-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Binsfeld unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei diesem eine Alkoholkonzentration von mehr als 0,5 Promille festgestellt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Am 19.02.2026 gegen 04:45 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 22-jährigen jungen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Personenkraftwagen die Eifelstraße in Wittlich befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am 19.02.2026 gegen 05:05 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich der Bahnhofstraße in Wittlich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültige Haftpflichtversicherung bestand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

