PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Kind

Bitburg (ots)

Am 18.02.2026 gegen 07:40 Uhr kam es in der Burbetstraße Bitburg im Bereich des ZOB zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem zehnjährigen Fußgänger. Hierbei wurde das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können werden gebeten sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten bei der Polizei Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Tel.: 06561-96850
pibitburg@polizei.rlp.de

Besuchen Sie uns auf X:
#BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 06:45

    POL-PDWIL: Begleitung der letzten Fastnachtsveranstaltungen und Verkehrskontrollen

    Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots) - Auch am letzten Fastnachtstag zeigten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Präsenz im Bereich der Fastnachtsveranstaltungen und führten verstärkte Verkehrskontrollen durch. In der Zeit von 18:30 Uhr bis etwa 19:00 Uhr wurde die traditionelle Puppenverbrennung zur Beendigung der Fastnacht auf ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 06:43

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Sehlem (ots) - Am 17.02.2026 gegen 13:57 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Hetzerath kommend in Fahrtrichtung Wittlich. Ein vorausfahrender 45-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich verlangsamte im Bereich der "Sehlemer Wurstbude" sein Fahrzeug um ordnungsgemäß abzubiegen. Der 45-jähriger ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 21:51

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Daun (ots) - Am 17.2.26 kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:25 Uhr auf dem Parkplatz des HIT Supermarktes/Hagebau in Daun zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein weißes KFZ beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren