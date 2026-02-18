Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Begleitung der letzten Fastnachtsveranstaltungen und Verkehrskontrollen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots)

Auch am letzten Fastnachtstag zeigten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Präsenz im Bereich der Fastnachtsveranstaltungen und führten verstärkte Verkehrskontrollen durch.

In der Zeit von 18:30 Uhr bis etwa 19:00 Uhr wurde die traditionelle Puppenverbrennung zur Beendigung der Fastnacht auf dem Marktplatz in Wittlich sowohl von Seiten der Feuerwehr Wittlich, als auch von Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich begleitet.

Im Zuge des Abends und der beginnenden Nacht führten die Beamtinnen und Beamten mehrere stationäre und mobile Verkehrskontrollen durch.

Insgesamt wurden 17 Fahrzeuge und Fahrzeugführer kontrolliert, hierbei wurden mehrere Mängelberichte wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen ausgestellt und Verwarnungen ausgesprochen.

Zwei Fahrzeugführern wurde präventiv die Weiterfahrt untersagt, da sie leicht alkoholisiert waren.

Einem E-Scooter-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da er eine weitere Person auf dem Scooter transportierte, hier wurde zudem ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt.

Gegen 19:10 Uhr kontrollierten die Beamten und Beamtinnen einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer, als dieser mit seinem nicht versicherten Scooter im Klausener Weg in Wittlich unterwegs war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und der junge Mann wurde seinen Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell