Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sehlem (ots)

Am 17.02.2026 gegen 13:57 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Hetzerath kommend in Fahrtrichtung Wittlich.

Ein vorausfahrender 45-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich verlangsamte im Bereich der "Sehlemer Wurstbude" sein Fahrzeug um ordnungsgemäß abzubiegen.

Der 45-jähriger Fahrzeugführer aus Wittlich bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Der auffahrende Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

