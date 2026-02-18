PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sehlem (ots)

Am 17.02.2026 gegen 13:57 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Hetzerath kommend in Fahrtrichtung Wittlich.

Ein vorausfahrender 45-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich verlangsamte im Bereich der "Sehlemer Wurstbude" sein Fahrzeug um ordnungsgemäß abzubiegen.

Der 45-jähriger Fahrzeugführer aus Wittlich bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Der auffahrende Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

