Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fastnachtsveranstaltung aus polizeilicher Sicht

Dreis (ots)

Am 16.02.2026 begleiteten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr den Fastnachtsumzug und die "After-Zug-Party" in Dreis.

So zeigten die Beamtinnen und Beamten polizeiliche Präsenz bereits während des Umzugs.

Das Sicherheitskonzept und die Absperrungen funktionierten.

Insgesamt feierten an diesem Montag mehrere hundert Menschen bei kühlen Temperaturen den Umzug.

Es wurde eine ausgelassene und friedliche Stimmung sowohl während des Zuges, als auch im Rahmen der sich anschließenden Party in der Dreys-Halle festgestellt.

Lediglich eine wechselseitig begangene Körperverletzung musste durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

