Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen v. Unfallort - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 18.02.2026 (zw. 12:00-15:00 Uhr), ereignete sich in der Dieselstraße in Bitburg ein Verkehrsunfall. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei die Zaunanlage eines Firmengeländes.

An der Unfallörtlichkeit konnten mehrere Fahrzeugteile, welche auf einen BMW oder MINI als unfallverursachendes Fahrzeug hindeuten, aufgefunden werden.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

