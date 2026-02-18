PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen v. Unfallort - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 18.02.2026 (zw. 12:00-15:00 Uhr), ereignete sich in der Dieselstraße in Bitburg ein Verkehrsunfall. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei die Zaunanlage eines Firmengeländes.

An der Unfallörtlichkeit konnten mehrere Fahrzeugteile, welche auf einen BMW oder MINI als unfallverursachendes Fahrzeug hindeuten, aufgefunden werden.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 14:55

    POL-PDWIL: Trickdiebstahl durch angebliche Spendensammlerinnen

    Daun (ots) - Am Montag, 16. Februar, um die Mittagszeit, sprachen zwei angebliche Spendensammlerinnen im Bereich der Prümer Straße in Daun Hausbewohner an. Ein älterer Herr ließ die Frauen in sein Haus. Während die eine ihn in ein Gespräch verwickelte, ging die andere nicht wie angegeben auf Toilette, sondern durchsuchte die Wohnräume nach Wertgegenständen. Erst später bemerkte er, dass Schmuck im unteren ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:50

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Kind

    Bitburg (ots) - Am 18.02.2026 gegen 07:40 Uhr kam es in der Burbetstraße Bitburg im Bereich des ZOB zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem zehnjährigen Fußgänger. Hierbei wurde das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können werden gebeten sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten bei der Polizei Bitburg zu ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 06:45

    POL-PDWIL: Begleitung der letzten Fastnachtsveranstaltungen und Verkehrskontrollen

    Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots) - Auch am letzten Fastnachtstag zeigten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Präsenz im Bereich der Fastnachtsveranstaltungen und führten verstärkte Verkehrskontrollen durch. In der Zeit von 18:30 Uhr bis etwa 19:00 Uhr wurde die traditionelle Puppenverbrennung zur Beendigung der Fastnacht auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren