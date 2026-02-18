PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl durch angebliche Spendensammlerinnen

Daun (ots)

Am Montag, 16. Februar, um die Mittagszeit, sprachen zwei angebliche Spendensammlerinnen im Bereich der Prümer Straße in Daun Hausbewohner an. Ein älterer Herr ließ die Frauen in sein Haus. Während die eine ihn in ein Gespräch verwickelte, ging die andere nicht wie angegeben auf Toilette, sondern durchsuchte die Wohnräume nach Wertgegenständen. Erst später bemerkte er, dass Schmuck im unteren vierstelligen Bereich entwendet wurde.

Die Täterinnen wurden wir folgt beschrieben: Indischer Teint, schwarze Haare, schwarz gekleidet, 170-175 groß, 20-30 Jahre alt.

Wer kann weitere Angaben zu den Frauen machen? Die Kriminalpolizei Wittlich bittet dringend um mögliche Videoaufnahmen der Täterinnen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich 06571 9500-0 oder die Polizei Daun 06592 9626-0 richten.

Rückfragen bitte an:

Kriminalpolizei Wittlich
Nicole Uhlig
Telefon: 06571-9500-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

